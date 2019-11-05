Стоимость акций корпорации McDonald’s упала в понедельник, 4 ноября, после объявления об увольнении генерального директора Стива Истербрука за его отношения с одной из сотрудниц компании. Как передает РБК со ссылкой на CNBC, акции, общая рыночная стоимость которых составляет $149 млрд, снизились более чем 2%, на премаркете (предварительных торгах) они упали на 3,1%. Акции конкурента сети фастфуда — Wendy’s, оценивающейся в $4,8 млрд, в свою очередь, выросли на 2,2%.

По данным Business Insider, падение акций McDonald’s привело к потере около $3 млрд от общей стоимости компании. При этом, как пишет издание, с момента назначения Истербрука на пост генерального директора компании в 2015 году цена акций McDonald’s выросла более чем вдвое. За это время он обновил меню ресторанов сети фастфуда, запустил в США круглосуточный завтрак, а также создал службу доставки McDelivery.

Место Истербрука, как следует из пресс-релиза компании, занял президент американского подразделения McDonald’s 51-летний Крис Кемпински, он же был избран председателем совета директоров McDonald’s. «Он определит планы для дальнейшего успеха компании. Крис сыграл важную роль в разработке стратегического плана компании, который обеспечил глобальный рост и лидерство бизнеса в США», — говорится в сообщении.

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