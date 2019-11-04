Виктория Бекхэм решительно не знает, что ей делать — ее любимый старший сын Бруклин заставил весь британский шоу-бизнес потешаться над их семьей. Дело в том, что Бруклин сменил уже шестую (!) подружку меньше, чем за три месяца. Причем, каждый его роман подробно отражается в социальной сети.

Репортеры светских хроник не поспевают за 20-летним Бруклином. Не успеют они сообщить о его новом романе, как сын Виктории уже успевает перейти к следующей красотке. Так в конце августа этого года он порвал отношения с Ханной Кросс, с который встречался больше, чем полгода — что для него почти рекордно долгий срок. Но один он оставался всего лишь несколько дней: в начале сентября он уже вовсю обнимался на вечеринке с одной из своих «бывших» — Талией Сторм. Но не прошло и пары недель, как у Бруклина появилась новая подружка — 25-летняя модель-брюнетка Фиби Торранс, которая так похожа на его мать Викторию, что работала ее двойником во время фэшн-шоу.

Однако Фиби задержалась в его объятьях не надолго. Только она успела выложить в Сеть видео своих ласк с Бруклином, как того застали целующимся на голливудской вечеринке с новой красоткой — актрисой-блондинкой Натали Ганцхорн. Но и она не удержалась надолго в статусе подружки Бруклина.

Издание «7Дней» отмечает, что совсем недавно он начал встречаться с другой блондинкой — актрисой Николой Пельт. А как выяснилось на днях, в промежутке между флиртами с Натали и Николой он успел «покрутить роман» еще и с младшей сестрой Кейт Мосс — Лотти…

Так что у Виктории действительно есть основания тревожиться за своего запредельно легкомысленного сына, который, к тому же, еще и ухитрился бросить учебу в университете. Но больше всего миссис Бекхэм беспокоит следующее: то, что ее старший сын превращается в «ходячую карикатуру» может негативно отразиться на репутации всей семьи, где подрастают еще трое детей….

Minval.az