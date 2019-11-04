Практически все международные организации, в особенности ООН, далеки от того, чтобы выполнять обязательства по обеспечению мира во всем мире.

Об этом сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп на встрече председателей парламентов стран-участниц «Большой двадцатки» (G20) в Токио.

По его словам, которые приводит «Анадолу», очень важно пересмотреть механизмы, структуры и цели международных структур, которые со временем перестали отвечать вызовам современности.

Спикер турецкого парламента напомнил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно призывал к реформированию структуры ООН.

«Больше нет и не может быть миропорядка, при котором некоторые страны имеют только права, а другие — лишь обязательства. Достижение целей в области устойчивого развития и усилия по решению глобальных вызовов, во многом зависят от того, признаем ли мы этот факт»,- сказал Шентоп.

Minval.az