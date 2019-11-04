Французский писатель Жан-Поль Дюбуа с книгой «Не все в мире живут одинаково» стал лауреатом Гонкуровской премии за 2019 год — самой престижной французской литературной награды. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 4 ноября.

«Жан-Поль Дюбуа — романист, чье творчество соответствует духу времени», — сказал президент Гонкуровской академии Бернар Пиво.

В 2004 году 69-летний романист был удостоен другой важной литературной награды — премии «Фемина». Тогда эксперты оценили его книгу «Французская жизнь». Несколько его романов экранизированы.

В прошлом году обладателем Гонкуровской премии стал писатель Николя Матье. Он удостоен приза за книгу «Дети их после них», рассказывающую о первой любви.

Гонкуровскую премию вручают с 1903 года. Победители также получают символическую награду в 10 евро. В свое время ее лауреатами стали Марсель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек.

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