Венгерская энергетическая компания MOL подписала контракт с компаниями «Chevron Global Ventures Ltd.» и «Chevron BTC Pipeline, Ltd» о покупке их доли в блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря и нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом говорится в официальной информации компании MOL.

Согласно сообщению, стоимость договора — 1,57 млрд. долларов США (с учетом изменений во время завершения сделки — ред.).

Так, согласно контракту, MOL становится обладателем 9,57%-й доли американской компании «Chevron» в АЧГ 8,9%-й доли в BTC.

После завершения этой операции MOL станет третьим крупным пайщиком АЧГ.

Долевое участие компаний в АЧГ выглядит так: BP — 30,37% (оператор), AzACG (SOCAR) – 25,00%, «Chevron» – 9,57%, «Inpex» – 9,31%, «Equinor» (бывшая «Statoil») – 7,27%, «ExxonMobil» – 6,79%, TPAO – 5,73%, «Itochu» – 3,65% и «ONGC Videsh Ltd.» (OVL) – 2,31%. Подписанный договор был действителен в течение 30 лет (его срок истекал в 2024 году). Несмотря на это, 14 сентября 2017 года правительство Азербайджана, SOCAR и международные компании-партнеры подписали новый, переработанный договор о совместной разработке и долевом распределении добычи. Новый договор, предусматривающий разработку АЧГ до 2050 года, позволит существенно увеличить потенциал разработки блока к середине века.

Акционерами «BTC Co.» являются компании BP (30,1%), «AzBTC» (25%), «Chevron» (8,9%), «Equinor» (8,71%), TPAO (6,53%), «Eni» (5%), «Total» (5%), ITOCHU (3,4%), INPEX (2,5%), «ExxonMobil» (2,5%) и «ONGC (BTC) Limited» (2,36%).

Minval.az