Размер финансовой помощи США Армении в 2019 году был увеличен до $60 млн, сообщила пресс-служба посольства США в республике в понедельник.

«Размер финансового содействия увеличен на 40%. Он составил $60 млн. Кроме программ по линии Госдепартамента и агентства международного развития, финансирование включает в себя также программы департамента энергетики, лесного хозяйства, обороны», — отметили в дипмиссии.

Согласно сообщению, США содействуют Армении в борьбе с коррупцией, развитии демократии, безопасности, энергетике, образовании, в сферах по правам человека, правосудия, гражданского общества.

«США за последние 27 лет содействовали Армении в развитии демократических процессов и развитии демократических институтов, и мы не намерены менять это особенно сейчас, когда демократия как никогда крепка в Армении. Именно поэтому с гордостью сообщаем, что в этом году содействие составляет более чем $60 млн», — процитировали в диппредставительстве посла США в Армении Лин Трейси.

Minval.az