«Индекс хачапури» — грузинский аналог «индекса бигмака», который неофициально используется как индикатор валютных курсов в разных странах — в октябре достиг исторического максимума. Об этом сообщается на сайте Международной школы экономики при Тбилисском государственном университете.

Индекс начал расти вверх в мае 2019 года, а в октябре совершил «большой прыжок» — стоимость приготовления хачапури составила 3,9 лари (примерно 2.23 маната) и выросла на 8,6% в годовом выражении.

В сообщении поясняется, что индекс рассчитывается на основе только тех ингредиентов, которые входят в состав хачапури (мука, сыр, молоко, яйца, масло и дрожжи), а также затрат на газ и электричество. В годовом выражении стоимость сыра выросла на 12,5%, масла, яиц и молока — на 3,4%. На рост индекса, в частности, влияет сезонный фактор — осеннее падение поставок свежего молока.

Ключевая причина увеличения цены — падение курса лари по отношению к доллару на 12% в годовом выражении, что важно с учетом того, что Грузия импортирует более половины продуктов питания. В частности, в 2019 году обменный курс грузинской и американской валюты достиг рекордно высокой для лари отметки — примерно 2,9 за один доллар. Согласно официальным данным грузинских властей, в сентябре 2019 года инфляция в Грузии составила 6,4% в годовом выражении.

Minval.az