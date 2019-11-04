Иран запустил 30 новых центрифуг для обогащения урана и значительно увеличил производство низкообогащенного урана на своих предприятиях.

Об этом, как передал в понедельник телеканал Al Jazeera, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи.

По его словам, Тегеран «приступил к запуску 30 новых усовершенствованных центрифуг для обогащения урана». Салехи добавил, что производство низкообогащенного урана за последние два месяца возросло в стране в 10 раз.

«Мы не собирались предпринимать такие шаги, — отметил он, — но ошибочная политика Вашингтона [по отношению к Тегерану] вынудила нас сделать это».

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