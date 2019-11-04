Певица Maruv, которая не поехала на «Евровидение» от Украины из-за гастролей в России, признана лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards.

Кроме Maruv, на награду претендовали петербургская группа Little Big, рэперы Face и Noize MC, а также певица Zivert.

Церемония награждения прошла 3 ноября в испанской Севилье. Тейлор Свифт, в частности, получила награду за лучшее видео («ME!») и как лучшая американская исполнительница, Билли Айлиш победила в категориях «Новый исполнитель» и «Лучшая песня» («Bad guy»), южнокорейскую группу BTS наградили за самое большое количество фанатов. Среди других лауреатов — Ники Минаж, Green Day, Мартин Гаррикс и Muse.

Minval.az