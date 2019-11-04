Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу в очередной раз заявил о том, что Россия должна компенсировать ущерб от «советской» оккупации.

Министр напомнил о финансовых претензиях Таллина к Москве в интервью эстонскому телерадиовещателю ERR. Будучи главой Министерства юстиции, Рейнсалу неоднократно настаивал на возмещении Россией финансового ущерба от политики СССР, который эстонские власти оценили в $1,2 млрд.

«На вопрос, должны ли мы заниматься прошлой несправедливостью, нанесённым в прошлом ущербом, мой ответ утвердительный. Убийство в прошлом десятков тысяч людей, отрицание нашей государственности, систематический геноцид и нарушение наших основных прав не могут быть просто забыты. Как нельзя и забыть связанную с этим ответственность», — ответил министр на вопрос журналиста, не стоит ли отказаться от требований к РФ ради нормализации отношений, передают российские «Новости».

Рейнсалу также отметил, что МИД Эстонии не ведёт подготовку к визиту президента страны Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая. Министр порекомендовал главе государства отказаться от соответствующего приглашения, если оно поступит, однако оговорился, что окончательное решение может принять только сама президент.

Minval.az