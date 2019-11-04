Турция изучает предложение России о поставке истребителей Су-35 и Су-57, однако окончательно решения по данному вопросу пока нет.

Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление главы секретариата оборонной промышленности республики Исмаила Демира.

«Тема рассматривается с финансовой, технической и стратегической сторон, речи не идёт о том, чтобы решение было принято немедленно», — уточнил Демир.

Глава секретариата отметил, что Анкара намерена сначала провести серьезный анализ.

При этом он добавил, что вопрос о приобретении турецкой стороной истребителей F-35 производства США пока нельзя считать закрытым.

По словам вице-премьера России Юрия Борисова, существует большая вероятность заключения нового соглашения с Анкарой на поставку российских зенитных ракетных комплексов вслед за уже приобретенными системами С-400.

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