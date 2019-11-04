Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который активно занимается защитой окружающей среды встретился с юной шведской эко-активисткой Гретой Тунберг, сообщает Газета.ру

В своем Instagram актер поделился снимком с 16-летней защитницей природы.

«Нечасто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось. Благодаря Грете и таким молодым активистам, как она, я верю, что наше будущее в надежных руках. Для меня было честью провести время с Гретой. Мы договорились поддерживать друг друга в нашем деле, чтобы сохранить яркую жизнь нашей планеты», – написал в посте Леонардо Ди Каприо.

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