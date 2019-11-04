Три американские авиакомпании — Southwest Airlines, United Airlines и American Airlines планируют запустить в небо самолеты 737 MAX до того, как им официально разрешат полеты и независимо от компании-производителя, а также Федерального авиационного управления (ФАУ) США. Об этом со ссылкой на источники сообщает Wall Street Journal.

Газета отмечает, что пробные полеты проведут для того, чтобы продемонстрировать безопасность обновленных Boeing 737 MAX. Обычных пассажиров на эти рейсы не допустят, но на борту будут присутствовать руководители авиакомпаний, журналисты, а также потенциальные заказчики самолетов. Таким образом, пишет издание, участники полетов смогут «публично подтвердить, что все системы работают должным образом», включая систему управления полетами MCAS, из-за сбое в которой произошли произошли аварии.

WSJ уточняет, что до того, как самолетам снова разрешат полеты с пассажирами, с момента окончания испытаний может пройти больше месяца. Кроме того, как рассказал один из собеседников издания, до этого самолеты должны налетать около 100 часов, а от пилотов могут потребовать пройти дополнительную подготовку.

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