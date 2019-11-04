В метро Пекина будет внедрена система распознавания лиц, которая позволит пассажирам с хорошим рейтингом быстрее проходить на посадку. Их не будут досматривать, что поможет им избежать очередей. Вероятно, что для таких людей будет создан выделенный коридор.

Об этом сообщил Се Чжэнгуан, правящий секретарь Коммунистической партии Китая по государственной пекинской Железнодорожной компании массового транзита (Mass Transit Railway Operation Corp.), пишет ЦТС со ссылкой на China.org.

По словам Чжэнгуана, пекинское метро ежедневно сталкивается с большим пассажиропотоком и проверка безопасности пассажиров и их вещей отнимает огромное количество усилий. Поэтому чтобы повысить эффективность, метрополитен будет использовать многоканальные машины для проверки безопасности и технологии распознавания лиц. Он также отметил, что посредством установления стандартов система распознавания лиц будет классифицировать пассажиров по группам и информировать охранников о необходимости применения соответствующих мер.

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