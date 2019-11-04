В Китае идут кровавые демонстрации, мирный митинг перерос в настоящую бойню с поножовщиной и откушенными частями тела, сообщают Aljazeera и издание South China Morning Post

Так 3 ноября ситуация с мирной демонстрацией в Гонконке вышла из-под контроля.

Митинги вспыхнули в нескольких торговых центрах, что привело к стычкам с силовиками. Сообщается, что один из демонстрантов накинулся на людей с ножом и некоторых поранил, а также откусил часть уха политику-демократу Эндрю Чиу. Демонстрант кричал, что Гонконг принадлежит Китаю. После того как он напал на политика, его избила толпа.

Кроме того, еще одного пострадавшего обнаружили в бессознательном состоянии в луже крови: что произошло с мужчиной не сообщается.

Также полиции пришлось расследовать ограбление ресторана в финансовом центре, что случилось во время потасовки.



Для того, чтобы утихомирить разбушевавшихся пикетчиков, правоохранители применяли слезоточивый газ. Под удар попали и журналисты, одного из которых даже задержали.

«Демонстрация вышла из-под контроля. Это был мирный протест. И на него вышли простые местные жители», — сказал один из участников акции.

Minval.az