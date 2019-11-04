Фильм Тодда Филлипса «Джокер» студия Warner Bros. номинировала на 16 главных номинаций премии Американской киноакадемии, передает Газета.ру со ссылкой на TopNews.

«Джокера» хотят видеть в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт де Ниро), «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучший саундтрек», «Лучший грим и прически» и др.

13 января 2020 года будут официально объявлены претенденты на «Оскар».

Minval.az