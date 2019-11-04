3 ноября находящийся с визитом в Москве представители незаконного режима, созданного в оккупированном Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, Масис Маилян, Лерник Ованнисян, а также чрезвычайный и полномочный посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян присутствовали на выставке «карабахских» художников и концерте «Степанакертской» вокальной группы «ВЭЛАНС».

Мероприятие, как писали ереванские СМИ в воскресенье, было посвящено «карабахской культуре» и состоялось в рамках фестиваля «Осенний сезон армянской культуры» и прошло в современном многофункциональном комплексе «Цифровое деловое пространство» российской столицы.

Никаких официальных заявлений в этой связи азербайджанский МИД на момент написания этой заметки не делал.

В прошлую пятницу связи с визитом Маиляна в США посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер был вызван в министерство иностранных дел Азербайджане и ему была вручена нота протеста.

Minval.az