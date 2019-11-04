Собаки положительно влияют на здоровье хозяев и даже могут продлить им жизнь. К такому выводу пришли американские ученые, пишет Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

Исследование специалистов показало, что наличие собаки в доме может снизить риск ранней смерти владельцев на 24%.

Ученые изучили данные о 10 экспериментах, проводимых в течение 10 лет при участии 3,8 млн человек. Выяснилось, что особенно полезно завести питомца людям, страдающим от сердечно-сосудистых заболеваний, риск смерти которых при наличии собаки снижается на 31%.

Питомцы помогают хозяевам избавиться от чувства беспокойства, одиночества, улучшить самооценку и настроение, а также в целом психическое здоровье.

Кроме того, наличие собаки предполагает физическую активность, так как животных нужно выгуливать.

Владельцы собак чаще других проводят время на свежем воздухе, что также позитивно влияет на самочувствие. Кроме того, даже от поглаживания собаки у человека может снизиться давление.

Minval.az