Представитель Службы безопасности и информации Чехии Ладислав Штиха заявил, что китайские спецслужбы пытаются завербовать специалистов из чешского научно-промышленного сектора, а также политиков.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, они стремятся вступить в контакт с научными работниками, сотрудниками университета. Кроме того, китайские спецслужбы пытаются завязать контакт с чешскими политиками.

«По нашему мнению, немалая опасность заключается в том, что эти люди получают приглашения в КНР, там они выступают в качестве гостей, все их расходы оплачиваются», — отметил Штиха.

Он добавил, что в конце визита деятелям науки и политикам приходит предложение о сотрудничестве.

Службы безопасности и информации Чехии стремится предупредить представителей научной общественности и политиков, чем это может обернуться, заключил Штиха.

Minval.az