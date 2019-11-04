Как не раз признавались принц Уильям и герцогиня Кэтрин, им очень повезло с детьми. Все трое — шестилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и полуторагодовалый Луи живут очень дружно. Но есть вопрос, по поводу которого старший принц и его сестра никак не могут договориться. Они решительно не могут поделить телевизор, когда настает время, отведенное их родителями для просмотра «мультиков». Разумеется, телевизоров в Кенсингтонском дворце достаточно много, и дети вполне могли бы разойтись по разным комнатам. Однако Кейт и Уильям хотят, чтобы их чада научились договариваться и находить компромиссы. Увы, пока это получается у них не слишком хорошо.

Как рассказал принц Уильям, у старшего — Джорджа — есть свои предпочтения. Когда принц был поменьше, он обожал мультфильмы про пожарного Сэма. А теперь, когда он подрос немного — предпочитает что-то вроде «Короля-льва» или «Тайны Коко». А Шарлотта пока что увлекается приключениями Свинки Пепы и симпатичных землероек-инопланетян из популярного в Британии мультика «Сlangers». Ну, а что касается малыша Луи, то он пока что не определился со своими пристрастиями по части анимации, пишет «7Дней».

Тем не менее, хотя вкусы по части анимации у Джорджа и Шарлотты решительно расходятся, в остальном между ними царит полное согласие. Так, посетители сельского праздника в Баклбери, расположенного неподалеку от дома родителей Кейт, смогли убедиться в том, что принцесса умеет «гонять мяч» по полю не менее лихо, чем ее брат. Да и в других мальчишечьих играх она не отстает от принца. Как рассказала Кейт, Джордж очень гордится тем, что он — старший брат и старается помогать младшим. Хотя, как сообщила однажды Кэтрин, самый сильный характер из всех троих у Шарлотты и чаще всего все, в конечном счете, все происходит именно так, как хочет она.

Но, при этом, Джордж всегда готов встать на защиту младшего братика и сестры. Что стало особенно заметно с сентября этого года, когда Шарлотта присоединилась к Джорджу, начав ходить в ту же школу, что и он — Thomas’s Battersea. Хотя в этом элитном учебном заведении хулиганов встретить трудно, если такой все же отыщется, принцесса может быть уверена: Джордж непременно за нее вступится.

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