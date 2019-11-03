В прошлом лес считался таинственной и загадочной территорией, на которой обитали фантастические существа. Современных путешественников, искушенных многочисленными страшилками и фильмами ужасов, не так просто напугать. «Вокруг света» приглашает отправиться в реально существующие леса, от которых и в наши дни стынет кровь в жилах.

Шварцвальд, Германия

Регион Шварцвальд, название которого дословно переводится как «черный лес», находится на юго-западе современной Германии. Горный массив с высокими мрачными соснами уже давно наводит страх на местных жителей и туристов. Неудивительно, что немцы верили в гномов, лесных духов, ведьм и прочую нечисть, живущую в лесу. По одной из легенд, в одной из пещер Шварцвальда жил монах, который делал золото из недрагоценных металлов и знал о спрятанном в лесу кладе, охраняемом черным пуделем. Тропа в его жилище находилась недалеко от Чертовой Кафедры — скалы, с которой ангел обращался к людям. Когда об этом узнал черт, то рассердился и топнул, поэтому на скале можно до сих пор увидеть след от его копыта.

Посреди Шварцвальда находится озеро Муммельзе, известное белыми водяными лилиями и, по легендам, русалками. Согласно преданию, одна из них погибла, потому что ее возлюбленный нарушил данное ей обещание и последовал за ней к озеру.

Духи, обитающие в лесу, не раз становились действующими лицами германских сказок. Так, в «Холодном сердце» Вильгельма Гауфа сын бедного угольщика Петер Мунк пытался использовать великана Михеля и Стеклянного человечка, чтобы разбогатеть. Для этого он соглашается заменить свое сердце на каменное.

Кривой лес, Польша

Расположенный недалеко от польского города Грыфино, Кривой лес до сих пор является загадкой, которую не могут решить ученые. По легенде, J-образные изгибы в основании деревьев появились из-за жившей в лесу колдуньи. Когда дровосеки направились в эту часть леса, чтобы срубить деревья, сосны стали выгибаться, уворачиваясь от ударов топора и не пропуская посторонних к жилищу ведьмы. Более реалистичные теории объясняют необычную форму стволов в лесу воздействием ветра и снега, а также попыткой человека вывести специальные сорта деревьев, более пригодные для изготовления мебели и других изделий.

Как бы то ни было, причина, по которой основания сосен имеют такую причудливую форму, до сих пор неизвестна.

Посетившие лес туристы рассказывают о его таинственной атмосфере, поскольку там царит неуютная тишина: не слышно пения птиц и стрекота насекомых. А если вы хотите еще больше пощекотать себе нервы, стоит отправиться в лес в туманную погоду.

Аокигахара, Япония

Название этого леса у подножья горы Фудзи в Японии переводится как «равнина синих деревьев», но он больше известен как «лес самоубийц»: количество тел решивших добровольно расстаться с жизнью, которые власти находят в лесу, достигает нескольких десятков в год. При входе в лес даже висит плакат, на котором посетителей призывают подумать о своих близких, а также напоминают о бесценности человеческого существования. Если сойти с тропинки, можно обнаружить вещи убитых, записки и старые кости — властям не всегда удается обнаруживать тела сразу.

Изогнутые корни деревьев и мрачная атмосфера Аокигахары способствуют появлению многочисленных легенд о демонах, обитающих в лесу. Так, тут часто раздаются необычные звуки, которые местные жители считают голосами покойников, чьи души не обрели покой. Также на территории леса не работают компасы, а деревья приглушают звуки, поэтому туристы легко теряются, если отклонятся от проторенной тропы.

Пайн-Барренс, США

Расположенный на юге американского штата Нью-Джерси сосновый лес Пайн-Барренс — еще одно мрачное место, в котором туристы слышат голоса, видят призраков и странные огни. Говорят, что главным обитателем леса является дьявол из Джерси. По легенде, у местной жительницы Джейн Лидс родился тринадцатый ребенок, который был ей совершенно некстати, поэтому после его рождения она пожелала, чтобы его взял дьявол. Постепенно ее сын превратился в двухметровое существо с крыльями летучей мыши, лошадиной головой, рогами и красными глазами, а затем съел остальных детей женщины.

По поверьям, в Пайн-Барренсе обитают и добрые призраки. Так, Черный доктор из легенды о чернокожем медике, с которым расправились местные жители, приходит на помощь заблудившимся и раненым путникам. Поможет и Белый олень. Даже если вы не заблудились, встреча с призраком этого животного в чаще леса — к удаче. Таинственная атмосфера леса с дремучими деревьями дополняется расположенными в этом районе городами-призраками с разрушенными домами, оставшимися со времен Войны за независимость.

Лес Гоблинов, Новая Зеландия

Лес Гоблинов находится в Новой Зеландии в национальном парке «Эгмонт». Тропинки среди деревьев напоминают мир Средиземья Дж. Р. Р. Толкина, в котором по таким лесам путешествуют гоблины, эльфы, гномы и хоббиты. Хотя деревья в лесу могут показаться пугающими, особенно в дождливую погоду, любопытство пересиливает — и туристы получают от прогулки среди вечнозеленого леса незабываемые эмоции.

Стволы деревьев из-за влажного климата сплошь покрыты мхами и лишайниками, которые часто принимают удивительные очертания. При этом в лесу Гоблинов практически нет ягод и грибов, а находящееся рядом с лесом болото и многочисленные папоротники способствуют возникновению рассказов о лесных духах.

Отзаретта, Испания

Самый мистический лес Испании находится в Стране Басков, на территории природного парка Горбея. Толстые узловатые стволы древних буков с устремленными в небо вертикальными ветвями кажутся особенно пугающими осенью, когда пестрая листва контрастирует с покрытыми зеленоватым мхом деревьями, окутанными туманом.

У такого таинственного места есть и своя легенда, согласно которой в лесу обитает могучий волосатый гигант Басаюн. Великан является защитником леса и природы. Несмотря на свою свирепую внешность, он дружит с пастухами и предупреждает их о приближении грозы.

Хойя, Румыния

Лес Хойя находится в Румынии, недалеко от города Клуж-Напока. Его часто называют «бермудским треугольником Европы». Легенды и слухи, связанные с паранормальными явлениями, происходящими в лесу, начали появляться после окончания Первой мировой войны. По одной из самых известных, в лесу пропал пастух вместе со стадом из 200 овец, которого так и не нашли. Таких историй множество. Также существует фотография военного техника Эмиля Барнэ, который снял пролетающее над Хойей НЛО. Специалисты до сих пор сомневаются в подлинности снимка.

Местные жители и туристы не раз жаловались на плохое самочувствие и рассказывали о смехе и голосах, которые слышали, проходя по лесу. Кроме того, на территории призраков и инопланетян неправильно работают электрические приборы. Даже если не получится встретить духов и привидений, любителям мистики стоит побывать в лесу, так как деревья и другая растительность произведут и без того сильное впечатление.

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