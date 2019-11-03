Турция осуждает позицию Палаты представителей США, признавшей вымышленный «геноцид» армян, а также Национальное собрание Франции, объявившее «союзником» Парижа сирийское крыло террористов PKK – YPG.

Об этом говорится в воскресном заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Позиция Палаты представителей США, где под предлогом операции «Источник мира» были приняты две резолюции: о вымышленном «геноциде» армян и о санкциях в отношении ряда руководящих лиц Турции, противоречит турецко-американским договоренностям по Сирии от 17 октября 2019 года, а также наносит удар по союзническим отношениям Анкары и Вашингтона», — подчеркнули в оборонном ведомстве Турции.

В Минобороны Турции также привлекли внимание к двоякой позиции официального Парижа, отмечает «Анадолу».

«Решение Национального собрания Франции с критикой операции «Источник мира» — попытка искажения и утаивания реалий Сирии от международной общественности, в том числе от жителей самой Франции», — отмечается в документе.

В Минобороны подчеркнули, что Турция находится на передовой борьбы с терроризмом и является последним заслоном между Европой и терроризмом.

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