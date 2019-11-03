Успешный 35-летний бизнесмен и сооснователь многопрофильного сервиса Gojek Надим Макарим покинул компанию, которую он основал в 2010 году и сделал самым дорогим стартапом Индонезии. Сделал он это, чтобы войти в новый кабинет министров переизбранного президента Индонезии Джоко Видодо. «Спарк» излагает его историю.

Надим Макарим родился в политически активной семье. Его отец — известный индонезийский политический активист, мать — писательница и дочь борца за независимость Индонезии. За время своего обучение Макарим сменил несколько городов и стран: учился в Джакарте, в Сингапуре, а затем поступил в Брауновский университет — один из самых престижных частных вузов США. Выпустившись, устроился в отделение McKinsey в Джакарте, где проработал три года. В 2009-м молодой человек поступил в бизнес-школу Гарварда, а на уже на следующий год в качестве студенческой практики в качестве студенческой практики запустил на родине стартап GoJek.

Быстрое погружение и первый успех

Название будущей компании не случайное. В Индонезии словом «оджек» называют водителей мотоциклов, которые востребованы не меньше, чем такси в России и странах Европы. Задумавшись, почему такие водители не могут быть профессиональными, а их вызов не централизованный, Макарим в 2010 году открыл колл-центр в Джакарте, сделал фиксированные расценки и нанял 20 мотоциклистов. «Раскручивал проект я среди друзей и родни, рос он органически, очень медленно», — говорил Макарим изданию Tech in Asia. Управление проектом он передал своим товарищам.

Позже на Макарима вышел один из основателей немецкого бизнес-инкубатора Rocket Internet. Тогда его назначили управляющим директором онлайн-ритейлера одежды Zalora Indonesia, а позже подключили и к работе ритейлера электроники Lazada Indonesia. Работа на Rocket Internet, по словам самого Макарима, стала для него экспресс-курсами по ведению онлайн-бизнеса. Через год он ушел из проектов.

От единорога до самого дорогого стартапа Индонезии

Пока Макарим менял места работы, его бизнесом начали интересоваться люди извне. В 2014 году на него вышли первые инвесторы, а на рынке начали появляться сервисы вроде Uber и GrabTaxi. Макарим переключился на свой стартап, и дела пошли в гору. Своих старых товарищей, которые к этому времени несколько лет руководили компанией, Макарим сменил. В частности, финансовым директором стал его бывший коллега по компании Zalora.

Постепенно GoJek начала наращивать число сервисов и стала доставлять еду из ресторанов и кафе, товары из магазинов, посылки, продавать билеты в кино, вызывать на дом мастеров, уборщиц, массажистов. В 2016 г. GoJek занялась интернет-платежами под брендом Go-Pay и привлекла $550 млн от частных инвесторов, после чего стала стартапом-единорогом — Forbes тогда оценивал компанию в $1,3 млрд.

Сегодня в штате Gojek более 2 млн водителей и 400 тыс. других работников. В 2018 году стартап оценили в $5 млрд, а география компании расширилась до нескольких стран в Юго-Восточной Азии. В разное время в стартап инвестировали такие гиганты, как Google, сингапурская Temasek, китайская Meituan-Dianping и частная инвестиционная компания Warburg Pincus. На сегодняшний день созданную Макаримом компанию оценивают в $10 млрд, что делает ее самым дорогим стартапом в Индонезии. Неудивительно, что столь талантливого бизнесмена решили привлечь в дела правительства.

Молодой реформатор

По словам аналитиков, назначение Надима Макарима, выпускника Гарвардской школы бизнеса, придаст правительству Видодо более реформистский характер и укрепит его экономические позиции. Эксперты считают, что такой шаг может означать намерения президента страны «омолодить» свой кабинет, в котором раньше доминировали пожилые представители военной, деловой и политической элиты Индонезии. Посмотрим, что из этого получится.

Minval.az