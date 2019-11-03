С тех пор, как Брэд Питт и Дженнифер Энистон освободились от брачных уз, их фанаты с нетерпением ждали, когда же бывшие супруги воссоединятся. Ведь оба, и Брэд, и Дженнифер публично признавались, что сохранили чувства друг к другу.

К тому же Джордж Клуни, который является близким другом и Питта, и Энистон, заверял, что он непременно сведет их вместе. Ведь, по его мнению, они просто созданы друг для друга, а их расставание было ошибкой. Но с тех пор, как Питт потом расстался со своей женой Анджелиной Джоли, прошло уже около трех лет. Да и с того момента, как стало известно о крушении брака Энистон с Джастином Теру, тоже минуло уже больше полутора лет. Однако Дженнифер и Брэд так и не сошлись снова — ни по своей воле, ни при помощи Клуни.

И вот теперь Дженнифер Энистон, похоже, надоело ждать, когда Брэд Питт к ней вернется. Как стало известно, недавно она начала встречаться с режиссером Уиллом Спеком. Как сообщил «7Дней» со ссылкой на информатора англоязычного издания Woman’s Day, из числа приятельниц актрисы, Дженнифер и Уилл за последние недели успели устроить несколько тайных свиданий.

Как сообщил инсайдер, Уилл произвел на Дженнифер самое лучшее впечатление: она нашла его остроумным и отзывчивым. К тому же, Спек, как оказалось – любитель приключений, что очень нравится Энистон в мужчинах. Как оказалось, Дженнифер и Уилл знакомы уже давно, однако раньше они поддерживали приятельские отношения. А за последнее время они сблизились и их чувства приобрели романтический характер. Во что выльется новое увлечение Дженнифер, пока сказать трудно. Возможно, Уилл скоро ей наскучит. А быть может, их пока что ни к чему не обязывающие отношения перерастут в серьезный роман.

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