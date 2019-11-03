Американский режиссер Квентино Тарантино рассказал о своем любимом фильме 2019 года. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на кинокритика издания Deadline Пита Хаммонда.

Отмечается, что Тарантино назвал фильмом-фаворитом картину «Капкан».

Кинолента рассказывает историю девушки, которая, вопреки эвакуации из-за урагана, возвращается домой во Флориду, чтобы спасти тяжелораненого отца. Впоследствии оказывается, что жилье затопило, а в здании плавают аллигаторы.

Главную роль в фильме исполнила Кая Скоделарио.

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