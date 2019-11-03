Австралийские ученые провели исследование, которое показало, что выбросы парниковых газов, происходящие во время вырубки тропических лесов, вредят экологии в шесть раз больше, чем считалось ранее. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian в воскресенье, 3 ноября.

«Согласно результатам нового исследования, вред от выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой тропических лесов во всем мире, недооценивается в шесть раз», — говорится в сообщении.

Ученые Квинслендского университета проанализировали количество выбросов парниковых газов, вызванных вырубкой лесов в течение 2000-2013 годов, в результате чего оказалось, что предыдущие исследования приуменьшали ущерб экосистеме от такой деятельности людей на 6,53 миллиарда тонн выбросов, то есть в шесть раз.

Один из авторов исследования Шон Максвелл заявил, что ученые также учли объемы углекислого газа, который могли бы поглотить вырубленные леса в течение 13 лет.

Также ученые подчеркнули, что они не анализировали вырубку нетропическая лесов.

Соавтор исследования Джеймс Уотсон из университета Квинсленда отметил, что «это временная бомба из углекислого газа, и политики должны решить эту проблему».

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