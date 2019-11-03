Майкл, отец 33-летней Линдси Лохан, решил внести ясность в то, что происходит между его дочкой и наследником престола Саудовской Аравии — принцем Мохаммедом ибн Салманом Аль Саудом. Лохан не стал отрицать, что отношения Линдси с будущим королем на самом деле достаточно близкие. Однако, как заверил Майкл, они носят, якобы, «исключительно платонический и уважительный характер». Впрочем, даже далеко не все фанаты Линдси поверили в слова Лохана. Ведь он был вынужден сделать свое заявление из-за того, что вокруг отношений его дочери с Мохаммедом уже несколько месяцев бушует скандал, пишет «7Дней».

Актриса, которая последнюю пару лет много времени проводит в Дубаи, познакомилась с принцем на финале гонок Formula One. С тех пор их много раз видели вместе. Свидетели не раз видели, как актриса летала на отдых с Мохаммедом на его личном вертолете. А его самолет всегда к ее услугам, в какую бы точку мира она не собралась отправиться. Как утверждают, принц постоянно засыпает Линдси дорогими подарками — включая безлимитную кредитную карту, которую будущий монарх якобы преподнес актрисе в подарочной упаковке.

Во всем этом не было бы ничего особенного, если бы не одна деталь: дело в том, что принц женат. В 2006-м он сделал своей супругой Сару бин Машхур бин Абдалазиз Аль Сауд. И хотя принцесса Сара редко появляется на публике и не сопровождает его во время официальных визитов, она, осчастливила Мохаммеда уже четырьмя наследниками, и в настоящее время она по-прежнему является законной женой принца.

Между прочим, отец Линдси, заверил также: в том, что Мохаммед обратил особое внимание на его дочку, нет ничего удивительного. По его утверждениям, перед ней не может устоять ни один восточный властитель. Так, в позапрошлом году в Сети появлялись ее снимки с президентом Турции, куда она приезжала, чтобы посетить лагерь беженцев. Причем, было заметно, что тот держался с актрисой явно неформально.

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