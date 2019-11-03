Генсек НАТО Йенс Столтенберг не сомневается в членстве Турции в альянсе, несмотря на военную операцию страны в Сирии и осуждение Анкары многими странами.

«Однако мы, по крайней мере, являемся свидетелями сокращения насилия на северо-востоке Сирии и новых усилий по поиску политического решения. И необходимо признать, что Турция является важным союзником», — передаёт слова Столтенберга издание Bild.

Он отметил, что Турция сыграла решающую роль в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». По его заявлению, Анкара приняла в общей сложности 3,6 миллиона беженцев — никто из союзников не принял столько людей.

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