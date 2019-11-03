Гонконг захлестнула новая волна беспорядков. Они начались после массовой антиправительственной демонстрации.

Акция протеста поначалу проходила мирно, однако вскоре люди в масках стали блокировать улицы, поджигать мусор и бить витрины магазинов.

Группа радикалов разгромила офис китайского информационного агентства Xinhua и попыталась поджечь его. Когда на место прибыли полицейские, протестующие забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью. Стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ.

По последним данным, в результате беспорядков пострадали 17 человек. Полиция задержала больше 200 демонстрантов.



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