Президент США Дональд Трамп испытывал ненависть к Украине с самых первых дней в Белом доме.

Об этом сообщает газета The Washington Post ссылаясь на сотрудника администрации американского президента.

«Он обвинял украинские власти в том, что они работали с кампанией Клинтона, могли ему навредить. Он просто ненавидел Украину», — подчеркнул экс-чиновник.

По его словам, причиной такого отношения может быть восприятие президентом различных теорий заговора. При этом он добавил, что работники администрации никогда не могли этого понять.

Издание отмечает, что чиновники пытались убедить Трампа оказать поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, Однако американский лидер сопротивлялся этому, так как, по его мнению, власти Украины вступили в сговор с демократами во время предвыборной кампании 2016 года.

Minval.az