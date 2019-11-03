Власти бельгийской коммуны отказали продюсерам популярного сериала «Игра престолов» в проведении съёмок в местном замке, сообщает VRT.

— Создатели «Игры престолов» спросили нас, могут ли они использовать наш замок в качестве площадки. Это признание для нас, и мы хотели бы ответить им положительно, но, увы, пожарные вынесли отрицательное решение, — сказал бургомистр Хуго Вандел.

Отказ пояснили тем, что съёмки должны были проходить в основном в ночное время, а сам замок находится в достаточно ветхом состоянии.

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