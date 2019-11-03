Китай объявил о запуске сетей пятого поколения (5G), которые теперь доступны для обычного потребителя, передает CNBC.

5G обеспечит абонентов ультравысокой скоростью передачи данных, что является необходимым условием для успешного функционирования многих новых технологий, например, «умных» городов или беспилотных автомобилей.

Изначально ожидалось, что полномасштабное развертывание 5G в стране начнется лишь в 2020 году.

Мобильные операторы China Telecom, China Unicom и China Mobile представили свои тарифы 5G, цена на которые начинается со 128 юаней в месяц ($18).

Дорогой тариф стоит около 599 юаней в месяц ($85) и включает в себя 300 ГБ трафика и 3 тыс. минут для звонков.

Сообщается, что коммерческий 5G уже доступен в 50 китайских городах, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

КНР является второй страной после Южной Кореи, которая развернула сети пятого поколения в общенациональном масштабе. Например, в США некоторые провайдеры тоже предоставляют услуги 5G, но лишь в определенных городах.

Между тем весной текущего года президент США Дональд Трамп заявил о том, что «гонка 5G началась и Америка должна в ней победить».

До этого в своем Twitter-аккаунте он сообщил о том, что пора бы уже ввести и «6G», причем как можно скорее.

«Я хочу 5G и даже 6G в США как можно скорее. Это гораздо более мощный, быстрый и умный стандарт связи, чем текущий», — заявил американский лидер, чем вызвал насмешки со стороны интернет-пользователей, указавших президенту на то, что связи шестого поколения пока не существует даже в проекте.

Однако санкции, наложенные Штатами на китайскую компанию Huawei, могут помешать Дональду Трампу выиграть гонку 5G — дело в том, что этот вендор является одним из пионеров данной технологии. В Америке озабочены тем, что Huawei может шпионить в пользу Пекина с помощью своего оборудования.

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