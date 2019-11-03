48-летний мужчина из Австралии прожил 18 лет с шариком марихуаны в носу.

Об этом сообщает Huffington Post.

Все 18 лет мужчина страдал от многочисленных синусовых инфекций, прежде чем врачи, выяснили причину. Хирурги удалили застрявший в носу предмет, который оказался резиновым шариком, наполненным наркотиком.

Только после процедуры мужчина вспомнил, что перед тем как сесть в тюрьму, подруга подарила ему шарик, наполненный каннабисом. Нюхая его, австралиец вдохнул настолько сильно, что подумал, что проглотил шарик. После чего забыл об этом случае на 18 лет.

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