Французские полицейские задержали грузовик на юге страны, в фургоне которого укрывался как минимум 31 гражданин Пакистана. Об этом сообщает Nice-matin.

В заявлении прокуратуры сказано, за рулем грузовика был пакистанец. Грузовик изначально не был в поле подозрения у правоохранителей, его задержали в ходе плановой проверки на автобане недалеко от границы с Италией.

По словам дежурного прокурора в Ницце, «семей не было, только молодые люди и трое подростков в возрасте около 15 лет».

Всех мигрантов передали властям Италии. Водителя грузовика задержали.

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