На юго-западе провинции Квебек в Канаде 980 тыс. Жителей остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщает CBC News.

Отмечается, что в результате урагана погиб как минимум один человек. Это произошло в Бромонт, на южном берегу Монреаля, 63-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево. Он в это время фотографировал еще одно поваленное дерево.

Известно еще об одном сильно травмированном человеке в Монреале вследствие удара вырванной ветром из здания кирпича. Сейчас человек госпитализирован. Кроме того, из-за сильных ветров, которые иногда достигали 90 км \ ч, отменили сотни рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из самых загруженных аэропортов Канады.

По словам спасателей, сейчас с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако в службе предупреждают, что специалистам понадобится минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.

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