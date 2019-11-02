По меньшей мере 120 человек пострадали во время стычек демонстрантов с силовиками в районе крупнейшего порта Ирака Умм-Каср на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на высшую комиссию по правам человека.

Как отметили в комиссии, спецподразделения МВД по борьбе с беспорядками для разгона манифестантов активно применяли слезоточивый газ, а также летальные боеприпасы. В то же время ее представители призвали протестующих придерживаться мирного характера акций и не подвергать опасности государственные объекты и имущество, что «негативно отразится на жизни самих иракцев и может причинить стране серьезный экономический ущерб».

Напомним, что в Ираке с начала октября продолжаются антиправительственные выступления против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в столкновения с полицейскими и военнослужащими. За месяц беспорядков в стране погибли более 250 человек и 11 тыс. получили ранения.

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