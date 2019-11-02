Глава нефтехимического комплекса Petkim Анар Мамедов назначен главой отдела по нефтепереработки и нефтехимии SOCAR Turkey Energy (турецкая «дочка» азербайджанской госкомпании SOCAR), а генеральный директор нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) STAR Месут Ильтер стал главой отдела по совершенствованию операционной деятельности компании.

Как сообщает Trend, отмечается, что Анар Мамедов и Месут Ильтер продолжат выполнять свои обязанности на своих позициях в Petkim и НПЗ STAR.

Мамедов был генеральным директором SOCAR Georgia с 2009 по 2014 год, после этого занимал позицию генерального директора SOCAR Greece, а в июле 2016 года был назначен генеральным директором Petkim.

До прихода в НПЗ STAR Месут Ильтер работал техническим помощником генерального директора турецкой компании Tüpraş, а с февраля 2017 года — генеральным директором НПЗ STAR.

Отметим, что штат сотрудников компании в Турции составляет пять тысяч человек, а ежегодный экспортный потенциал достигает трех миллиардов долларов. В числе текущих активов SOCAR в Турции — нефтехимический комплекс Petkim, нефтеперерабатывающий завод STAR, порт Petlim.

Minval.az