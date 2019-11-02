В американском штате Флорида полиция задержала школьника за попытку нанять снайпера для убийства одного из сотрудников учебного заведения, сообщает телеканал Fox.

Задержанным оказался 18-летний Фивей Николас Годфри. Он использовал Instagram-аккаунт под название «фан-клуб Фивей» для отправки сообщения другому учащемуся в школе. В нем он говорил, что ему «нужен человек, который мог бы убить кое-кого». Он также уточнял, что это не шутка, и убийство должно произойти как можно скорее. Потенциальному киллеру для сотрудника школы ученик был готов заплатить сто тысяч долларов.

Полиция вычислила злоумышленника через его IP-адрес в Instagram. Задержанный утверждает, что отправленные им сообщения были шуткой, тем не менее его обвинили по статье о подстрекательстве к убийству.

Minval.az