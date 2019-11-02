Более двух лет беспилотный космический аппарат X-37B находился в космическом пространстве. Американские ВВС держат в тайне подробности его миссии», — пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger. По данным американских ВВС, космический аппарат «тестировал космические технологии и проводил исследования на орбите.

Что именно скрывается за этим, является строго охраняемой тайной. Поэтому уже во время предыдущих четырех миссий появлялись слухи о том, что США могут использовать космический аппарат для шпионажа или испытания нового оружия», отмечает журналист Янник Вигет.

«Эти домыслы подогревались и официальной информацией о том, что X-37B, среди прочего, проводил эксперименты для Научно-исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США. Согласно информации на ее сайте, лаборатория разрабатывает «военные технологии», например, лазерное оружие, которое в будущем можно будет устанавливать на самолетах».

«За первым полетом космического аппарата, состоявшимся девять лет назад, следило множество астрономов-любителей по всему миру. Они установили, что в течение всех четырех дней X-37B кружил вокруг Земли на высоте 410 км и пролетал над Северной Кореей, Афганистаном и другими интересными для США государствами. Эксперты говорили о новом шаге к милитаризации космоса», — пишет издание.

В общей сложности аппарат провел в космосе более 2,8 тыс. дней, что равняется почти 8 годам. На весну 2020 года уже запланирована новая миссия, говорится в статье. «Небо больше не является границей для ВВС США и — если Конгресс даст согласие — для воздушно-космических сил США», — заявил начальник Генштаба ВВС США Дэвид Гольдфейн после последнего приземления аппарата.

Издание отмечает, что в августе 2018 года президент Дональд Трамп объявил о создании командования Космических сил США.

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