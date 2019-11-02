Государственный долг Соединенных Штатов Америки, достиг 23 трлн долларов сообщает The Hill.

Министерство финансов США сообщило, что эта цифра актуальна по состоянию на 31 октября. Отмечается, что рост национального долга ускорился с момента прихода на пост президента США Дональда Трампа — с инаугурации, когда он составлял 19,9 трлн долларов.

Уже в феврале 2019 года, государственный долг достиг отметки 22 трлн долларов (76% от ВВП). Конгресс управления США по бюджету предостерег, что до 2049 года размер государственного долга может достичь «беспрецедентного уровня» и составить 144% от ВВП страны, а это, в первую очередь — «существенные риски для американской экономики».

Сообщается, что в августе на рынке американского госдолга сработал один из главных индикаторов будущей рецессии: стоимость двухлетних казначейских облигаций ненадолго превысила доходность десятилетних, что произошло впервые с 2007 года. После этого события начался международный финансовый кризис.

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