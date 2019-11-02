На севере Афганистана девять школьников погибли в результате взрыва в районе Даркад провинции Тахар, сообщает Синьхуа со ссылкой на полицию региона.

«На дороге в деревне Тахири террористы установили мину, которая сработала около 09:00 по местному времени. В результате девять учеников начальной школы погибли, еще один пострадал», – говорится в сообщении.

В последние месяцы в районе Даркад часто происходят ожесточенные столкновения между правительственными войсками и боевиками движения «Талибан».

Ранее в провинции Газни на юго-западе Афганистана восемь детей погибли и двое были ранены в результате взрыва бомбы. Во время игры дети случайно привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное «талибами».

Похожий инцидент произошел в провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана. Там четверо детей погибли и пятеро получили ранения в результате взрыва фугаса, заложенного на обочине дороги.

Minval.az