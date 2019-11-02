В Кувейте работорговцы публиковали в Instagram объявления о продаже женщин. BBC обнаружило сеть невольничьих онлайн-рынков, где злоумышленники использовали и другие приложения, чтобы находить покупателей.

Для продвижения объявлений в Instagram работорговцы использовали хештеги, такие как «maids for sale» — служанки на продажу. Сделки обсуждались в директе (личных сообщениях).

Таким образом, к примеру, одна из пользовательниц приложения продала для домашней работы в Кувейте 16-летнюю девочку из Гвинеи. Теперь ее удалось вернуть на родину, где девочка вновь посещает школу и живет своей жизнью.

После расследования BBC власти Кувейта потребовали от работорговцев удалить аккаунты, а также заставили их подписать юридическое обязательство больше не заниматься торговлей людьми.

В Instagram заявили, что уже удалили все объявления кувейтских работорговцев как в Instagram, так и в Facebook. В компании также пообещали предотвращать подобные случаи и препятствовать созданию новых учетных записей, предназначенных для работорговли.

Кроме Instagram, работорговцы использовали и другие приложения, доступные в Google Play и App Store. К примеру, приложение 4Sale, где рабов фильтровали по расам и ценовым категориям.

В Google и Apple утверждают, что уже сотрудничают с разработчиками приложений, чтобы также предотвращать незаконную деятельность.

Minval.az