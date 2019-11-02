Долорес Авейру, мать нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, пожаловалась на футбольную мафию, мешающую ее сыну получать награды. Ее слова приводит SIC Noticias.

Авейру заявила, что если бы ее сын был англичанином или испанцем, то завоевал бы больше «Золотых мячей». «Это происходит из-за того, что он португалец. Не знаю, получит ли он «Золотой мяч» в этом году, но я в это верю», — отметила мать футболиста.

29 октября газета Corriere dello Sport сообщила, что Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом сезоне. Представители журнала France Football, занимающиеся вручением награды, якобы посетили Турин и обсудили с футболистом шестой «Золотой мяч» в карьере.

Церемония состоится 2 декабря в Париже в театре «Шатле». Кроме Роналду, на награду претендуют нападающий «Барселоны» Лионель Месси и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Minval.az