Почти все приложения, установленные на наших гаджетах, собирают и обрабатывают данные о пользователе. Обычно это просто необходимо для работы сервиса — иногда же сами разработчики стараются использовать собранную информацию для улучшения программы. Но не всегда этот процесс происходит добросовестно, пишет Hitech.ru.

Как известно, всегда появляются приложения, создатели которых перепродают данные пользователей третьим лицам. Зачастую это происходит даже без согласия человека.

По этому случаю специалисты «Лаборатории Касперского» рассказали о сервисах, с помощью которых пользователь может проверить, как приложения на его устройствах обращаются с персональными данными.

Во-первых, стоит обратить внимание на сервис AppCensus, который вычисляет, куда пересылает данные конкретное приложение. AppCensus использует метод динамического анализа — после установки, получив необходимые разрешения, программа начинает следить, кому, куда и в каком виде отправляется пользовательская информация.

Также в «Касперском» посоветовали Exodus Privacy, который изучает непосредственно приложение и запрашиваемые им разрешения, а не активность. Помимо этого, сервис умеет находить скрытые трекеры, которые собирают данные о действиях человека в приложении. Разработчики могут добавлять скрытые трекеры от рекламных сетей для настройки персонализированных объявлений. Exodus помечает софт, который потенциально угрожает безопасности пользовательских данных.

Для примера в «Касперском» скачали селфи-камеру из Google Play с 5 миллионами установок. Exodus показал, что она использует четыре рекламных трекера и требует доступ не только к камере, но и к геолокации, информации о телефоне и звонках. А это не совсем обязательно для обычной камеры.

AppCensus в свою очередь показал, что приложение пересылаетполученную информацию вместе с IMEI смартфона, MAC-адресом и Android ID (уникальные идентификационные номера) на IP-адрес в Китае. Кроме того, данные находятся в незашифрованном виде и кто угодно мог получить к ним доступ.

Поэтому стоит осторожнее выбирать приложения в магазинах и внимательно следить за разрешениями, которые получают программы — многие из них им просто не нужны.

Minval.az