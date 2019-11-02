Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь пересечь Атлантику 16-летней шведской эко-активистки Грете Тунберг, чтобы та добралась на Климатический форум COP25.

Об этом Рибера написала в своем Twitter.

Министр отметила, что была бы рада видеть Тунберг в Мадриде.

«Ты проделала долгий путь и помогла всем нам обратить внимание на существующие проблемы, мыслить шире и прилагать больше действий. Мы бы хотели помочь тебе пересечь Атлантику», — написала она.

Также Рибера добавила, что они отовы связаться с эко-активисткой, чтобы сделать это возможным.

Minval.az