Президент США Дональд Трамп принял решение понизить лимит приема беженцев до 18 тысяч человек в 2020 финансовом году, который начался 1 октября. Об этом сообщается в распространенном накануне пресс-службой Белого дома распоряжении американского президента.

«Допуск не более 18 тысяч беженцев в Соединенные Штаты в 2020 финансовом году является обоснованным с гуманитарной точки зрения и отвечает национальным интересам», – говорится в документе.

В 2019 финансовом году этот лимит составлял 30 тысяч человек. Таким образом, прием беженцев снижается почти в два раза.

Minval.az