Слон, на котором катались туристы на Шри-Ланке, умер от усталости, сообщает The Daily Mail.

Животное заставляли катать на себе любителей подобного «развлечения» на жаре на сафари неподалеку от Сигирии.

Как отмечает издание, в интернет было опубликовано видео погибшего слона, 18-летнего Канакоты, который лежит на земле, на его ногах видны специальные кандалы.

По данным зоозащитников, слон перенес уже три группы туристов, перед тем как он умер.

Сообщается, что погонщик до последнего бил слона анкусом — специальным металлическим копьем с острым крюком на конце, которое используют, чтобы контролировать этих животных.

Также отмечается, что накануне слон Канакота участвовал в параде слонов. Во время таких парадов животных одевают в красочные одежды и нагружают тяжестями, заставляя ходить по улицам. После парада слонов возвращают в загоны и затем заставляют возить туристов.

Зоозащитники констатируют, что пока туристы не поймут, чем чревато такое «развлечение» и чего стоит заставить их делать то, что им чуждо, слоны будут продолжать умирать.

Сейчас в Азии около 3000 слонов используются в индустрии развлечений. 77% из них подвергаются жестокому обращению.

Начато расследование обстоятельств гибели животного.

Minval.az