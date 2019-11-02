Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) начал проверять сделку по приобретению американского караоке-приложения Musical.ly владельцем TikTok, китайской компанией ByteDance, на предмет угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

ByteDance купила Musical.ly в 2017 году за миллиард долларов. В 2018 году приложение закрыли, около 100 миллионов пользователей автоматически перешли в TikTok. Для приобретения Musical.ly, как отмечают собеседники Reuters, не было получено разрешение CFIUS.

Представитель TikTok заверил, что компания считает своим приоритетом завоевание доверия и пользователей, и регуляторов США, и эти усилия включают работу с конгрессом.

На прошлой неделе сенатор-республиканец Марко Рубио призвал CFIUS проверить риски для национальной безопасности от приобретения Musical.ly китайской компанией из-за сообщений о цензуре контента в TikTok. До этого республиканец Тим Коттон и демократ Чак Шумер просили о расследовании директора американской разведки Джозефа Магуайра.

The Guardian писала, что TikTok цензурирует видео с упоминанием неугодных китайским властям тем, например, площади Тяньаньмэнь. Также у модераторов есть стоп-лист из двадцати иностранных лидеров, включая Владимира Путина. По данным Washington Post, в соцсети почти не было сообщений о протестах в Гонконге. TikTik обвинения в цензуре отвергает.

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