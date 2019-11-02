Американская рок-группа My Chemical Romance объявила о воссоединении ради шоу в Лос-Анджелесе. Об этом объявили в соцсетях группы, пишет «Газета.ру».

Шоу состоится 20 декабря, оно называется «Возвращение». Что войдет в программу — новая музыка или материал с предыдущих шоу, — не уточняется.

«Дождь» уточняет, что группа образовалась в 2001 году и выпустила четыре альбома, самым успешным из которых стал The Black Parade 2006 года.

В 2013 году музыканты объявили о распаде группы. Ее участники продолжили карьеру в музыке, сотрудничая с разными музыкальными группами. Лидер My Chemical Romance Джерард Уэй написал серию комиксов The Umbrella Academy, которые экранизировал стриминговый сервис Netflix.

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