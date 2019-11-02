Рейтинг одобрения президента Дональда Трампа не претерпел значительных изменений после того, как в Палате представителей началось расследование, ставящее под угрозу его президентство. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного агентством Associated Press и Центром исследований связей с общественностью NORC, сообщает «Голос Америки».

Хотя Трамп по-прежнему пользуется колоссальной популярностью в рядах собственной партии, часть республиканцев критично относятся к честности президента, его дисциплинированности и уважению к демократическим нормам США. В общей сложности 61% американцев считают, что Трамп вообще не уважает или почти не уважает демократические институты и традиции страны.

Среди республиканцев рейтинг одобрения Трампа достигает 85%, а в общей сложности его действия одобряют 42% американцев – это обычный показатель для действующего президента. При этом позитивных взглядов на Трампа придерживаются только 7% демократов.

Рейтинг одобрения Трампа и другие маркеры, выделенные в исследовании, отражают глубоко противоречивую природу его президентства, когда подавляющее число республиканцев его поддерживают, а большинство демократов не считают его работу удовлетворительной.

Самым положительным моментом для Трампа остается экономика, которая продолжает расти, несмотря на сохраняющиеся признаки некоторого спада. 54% американцев одобряют то, как Трамп решает экономические вопросы – включая 25% демократов. Однако 55% участников опроса не в восторге от того, как Трамп решает вопросы о торговых переговорах с другими странами.

Более критичны американцы в отношении международной политики Трампа: 59% негативно относятся к его деятельности в этой сфере. Общественность также скептически настроена в отношении пользы, которую действия Трампа приносят позициям США в мире: 46% считают, что поступки президента приносят больше вреда, чем пользы, 39% придерживаются обратного мнения.

Опрос был проведен до того, как Трамп объявил в субботу о ликвидации лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Более половины американцев, 56%, считают, что президента нельзя охарактеризовать словом «честный». Среди республиканцев взгляды на честность Трампа тоже нельзя назвать однозначными: только около половины согласны с тем, что президента можно назвать честным.

В результате электорат переполняют эмоции, и не всегда позитивные: почти половина американцев говорят, что Трамп их злит. Каждый четвертый говорит, что президент вызывает у них чувство «ошеломления».

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